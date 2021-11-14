شاهد .. صحيفة أمريكية تكشف عن جرائم الحرب للجيش الأمريكي في سوريا

العالم - سوريا

الجرائم بحق المدنيين في سورية التي أخفتها الولايات المتحدة الاميركية كشفت عن غيض من فيضها صحيفة نيويورك تايمز الاميركية.

الصحيفة اتهمت في بيان لها الجيش الاميركي بعدم اجراء تحقيق مستقل في قصف آخر معاقل جماعة داعش الوهابية في منقطة البوكمال في ديرالزور عام الفين وتسعة عشر مشيرة الى أن الطائرة الاميركية من طراز اف ستة عشر ايه أسقطت قنبليتن على تجمع سكاني دون سابق انذار محدثة انفجارا وصفته بالمروع ما اسفر عن مقتل معظم المدنيين.

الصحيفة اعتبرت أن مجزرة الباغوز الاستثنائية ستحتل المرتبة الثالثة في أسوأ أحداث الخسائر المدنية للجيش الاميركي في سورية إذا تم الاعتراف بقتل اربعة وستين مدنيا مؤكدة عدم اتباع اللوائح الخاصة بالإبلاغ عن الجريمة المحتملة والتحقيق فيها او محاسبة أحد.مشيرة الى أن ضابطا قانوناي وصف الغارة بأنها جريمة حرب محتملة تتطلب إجراء تحقيق. وكشفت الصحيفة عن رصدها خطوات الجيش الاميركي بإخفاء الضربة الكارثية والتقليل من عدد القتلى. متهمة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بجرف موقع الانفجار دون إخطار كبار القادة.

المتحدث الرئيسي باسم القيادة المركزية النقيب وليم بيل أوربان اعترف بإزهاق ارواح الابرياء في الغارات الاميركية مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك. واوضح بأن التحقيق والادلة تثبت تحمل القيادة المركزية المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح.لكن قيادته قالت لا يوجد ما يبرر إخطارا رسميا بجرائم حرب أو تحقيق جنائي أو إجراء تأديبي.

لكن محامي سلاح الجو ، المقدم دين دبليو كورساك ، يعتقد بأنه شهد جرائم حرب محتملة وقال إنه ابلغ المفتش العام المستقل لوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ،بحصوله على مواد سرية للغاية تتهم إحدى الوحدات بتزييف سجل الضربات للتستر على الجريمة. ووصف حصيلة القتلى بأنها عالية بشكل صادم ، مؤكدا أن الجيش لم يتبع متطلباته الخاصة للإبلاغ عن الغارة والتحقيق فيها.