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شاهد...مطالب المتظاهرين في ساحة باردو التونسية

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السیاسي قاسم الغرابي، ان تظاهرات التونسيين اليوم جاءت نتيجة انقسام مجتمعي وسياسي حاد والحل يكمن في الحوار للخروج من هذه الازمة.

العالم - خاص بالعالم

قال الغرابي في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان الجماهیر التونسة وفدت الى المظاهرات من كل جهات انحاء البلاد رغم المنع الذي واجهته من قبل القوات الأمنية.

ووصف الغرابي المظاهرات بالناجحة لأنها عبرت عن رغبة جزء مهم من الشعب التونسي بإعادة المسار الديمقراطي في البلاد، واعادة فتح مجلس النواب.

رأى الغرابي، ان المنع الذي واجهته هذه مظاهرات منت قبل القوات الأمنية هو خطأ سياسي وقعت به الدولة التونسية.

هذا وقد خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

وتجمع اعداد كبيرة من التونسيين امام مقر البرلمان تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رغم الحضور الامني المكثف، وطالبوا بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وحاول المحتجون اختراق حواجز الامن ما ادى الى وقوع مناوشات مع قوات الشرطة.

من جهتها، اتهمت المبادرة السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس.

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