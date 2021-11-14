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سوريا.. أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها الى مطار مينسك

سوريا.. أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها الى مطار مينسك
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة أجنحة الشام السورية للطيران، السبت، تعليق الرحلات الجوية إلى مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

العالم-سوريا

وقالت الشركة في بيان: "نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية.. قررت شركة أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار مينسك اعتبارا من السبت".

وأوضحت الشركة أنها اتخذت هذا القرار بسبب صعوبة التمييز بين المسافرين السوريين المتجهين إلى بيلاروس كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما نشرت السلطات البولندية الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي، لوح في وقت سابق بأنه سيفرض عقوبات على شركات الطيران التي تسهل وصول المهاجرين إلى بيلاروس.

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سوريا.. أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها الى مطار مينسك

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