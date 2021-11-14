ما هو اسوأ سيناريو يمكن ان يحصل للرياض وواشنطن في اليمن؟

ديفيد شينكر المساعد السابق لوزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى كتف في معهد واشنطن التابع للوبي الصهيوني تحت عنوان: "بايدن بحاجة الى خطة بديلة لليمن اذا انتصر "الحوثيون" قال فيه: اذا هزم الحوثيون "الجيش اليمني" (المرتزقة) المدعوم من السعودية في احد معاقله الرئيسة الاخيرة في الشمال وسيطروا على مركز الطاقة في اليمن، يكونون بذلك قد انتصروا فعلياً في الحرب، وهذا اسوأ سيناريو يمكن ان يحصل للرياض وواشنطن.

يناقش برنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت.. الاعلامي اليمني طالب الحسني