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آخر تطورات الإحتجاجات الشعبية في تونس

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت منيرة شريفي مراسلة العالم بتونس بتواصل المظاهرات بشارع 20 المعرض المؤدي لشارع باردو، والتي كان من المقرر أن تكون في تلك الساحة أمام مقر البرلمان التونسي، الا أنه تم منعها وإقامة الحواجز الأمنية، وتم نشر قوات الأمن والشرطة التي حالت دون وصول المتظاهرين الى ساحة باب تونس.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلتنا الى إغلاق كافة المنافذ المؤدية بكامل الطريق المؤدي الى باردو والى كامل الأماكن المحيطة بمجلس النواب التونسي.

واضافت مراسلتنا الى أن المتظاهرين يتواجدون بالآلاف في شارع 20مارس والذين يتظاهرون ضد الإجراءات الاستثنائية كما أن هنالك مطالبات بتنحية الرئيس التونسي قيس سعيد من منصبه وهنالك مطالبات ودعوات للمواطنين المساندين لهذه التظاهرة بالالتحاق بهذه الوقفة.

كما نوهت مراسلتنا الى وجود حالات اغماء وإصابات طفيفة جراء التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأعداد المتظاهرين في العاصمة تونس في تزايد خلال الساعات الأخيرة".

وكانت قد خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

وتجمعت اعداد كبيرة من التونسيين امام مقر البرلمان تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رغم الحضور الامني المكثف، وطالبوا بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وحاول المحتجون اختراق حواجز الامن ما ادى الى وقوع مناوشات مع قوات الشرطة. من جهتها، اتهمت المبادرة السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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