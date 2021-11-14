آخر تطورات الإحتجاجات الشعبية في تونس

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلتنا الى إغلاق كافة المنافذ المؤدية بكامل الطريق المؤدي الى باردو والى كامل الأماكن المحيطة بمجلس النواب التونسي.

واضافت مراسلتنا الى أن المتظاهرين يتواجدون بالآلاف في شارع 20مارس والذين يتظاهرون ضد الإجراءات الاستثنائية كما أن هنالك مطالبات بتنحية الرئيس التونسي قيس سعيد من منصبه وهنالك مطالبات ودعوات للمواطنين المساندين لهذه التظاهرة بالالتحاق بهذه الوقفة.

كما نوهت مراسلتنا الى وجود حالات اغماء وإصابات طفيفة جراء التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأعداد المتظاهرين في العاصمة تونس في تزايد خلال الساعات الأخيرة".

وكانت قد خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.



وتجمعت اعداد كبيرة من التونسيين امام مقر البرلمان تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رغم الحضور الامني المكثف، وطالبوا بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وحاول المحتجون اختراق حواجز الامن ما ادى الى وقوع مناوشات مع قوات الشرطة. من جهتها، اتهمت المبادرة السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس.

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