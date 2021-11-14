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مراسلة العالم: حالات اغماء وإصابات طفيفة جراء التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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