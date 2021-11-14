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زلزال عنیف بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب إيران +فيديو

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

هز زلزالان قويان بقوة 6.5 و 6 درجة على مقياس ريختر محافظة هرمزكان جنوب إيران، بمركزية ميناء بندرعباس.

العالم - إيران

وأعلنت السلطات أن مركز الزلزال كان جزيرة قشم بمياه الخليج الفارسي، وعلى عمق 18 كيلومتر تحت التربة.

واهتزت إثر هذا الزلزال محافظتي كرمان وفارس المجاورتين، حيث دخلتا في مرحلة الاستعداد الكامل.

وأفادت مصادر إعلامية سقوط ضحيتين حتى الآن جراء الزلزال، إلى جان تصدع المنازل وتشقق الطرق وقطع الكهرباء في بعض المناطق.

وأصدر الرئيس الإيراني إيعازا عاجلا بمعالجة المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد.

كما وشعرت كل من الإمارات والسعودية بهذه الهزة العنيفة، حيث هرع الناس إلى خارج البيوت.

يتبع..

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