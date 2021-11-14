جائزة الشهيد سليماني في مهرجان سينما الحقيقة

العالم - إيران

وستتنافس عدة أفلام وثائقية على جائزة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان سينما الحقيقة للأفلام الوثائقية.

وفي النسخة الأخيرة من المهرجان عام 2020، ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالفريق الشهيد سليماني إلى ساسان فلاح فر عن فيلم "العين الإيرانية".

ومن المقرر أقامة النسخة الخامسة عشرة من مهرجان "سينما الحقيقة" في طهران في الفترة 6 إلى 16 ديسمبر 2021.

وينظم مركز الأفلام الوثائقية والتجريبية (DEFC) مهرجان إيران الدولي للفيلم الوثائقي السنوي.

ويتضمن المهرجان عدة أقسام بما في ذلك جائزة الشهيد آفيني الوطنية والدولية، والعروض الخاصة، ومرآة المهرجان، ولمحة على وثائقيات إحدى البلدان، وقسم البانوراما، وورش العمل، وسوق الوثائقيات.

وتعقد النسخة الخامسة عشرة من المهرجان عبر الإنترنت نظرا لتفشي جائحة كورونا.