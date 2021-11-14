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شاهد: حركة النهضة تتصدر التظاهرات الشعبية بتونس

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو شورى حركة النهضة جلال الورغي ان حركة النهضة تعتبر جزءا من مشهد الحراك الشعبي الرافض لانتكاس المسار الديمقراطي والانقلاب على الدستور التونسي، واستهداف مؤسسات الدولة الدستورية الممثلة ديمقراطيا عبر الانتخابات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم قال الورغي ان حركة النهضة جزءا من مشهد كبير يتوسع يوما بعد يوم باتجاه رفض الانقلاب، وان تلك الاجراءات تعتبر انقلابية على الدستور، وعلى المسار الديمقراطي، وعلى اليمين الدستورية، وعلى التوافق الوطني، الذي تكرس منذ 10 سنوات.

واوضح الورغي ان حركة النهضة لا تدعي أن ما كان يحدث في البلاد قبل 25 يوليو كان مثاليا، أو انه حقق كل الاهداف، ولكن تم فيه تحقيق أغلب المكتسبات، ولكن يتم اليوم محاولة تقويضها وهذا ما يبعث على القلق.

ونوه الورغي الى أن الرئيس قيس سعيد عمّق الأزمة في تونس بدل أن يساعد في حلحلتها وحركة النهضة لا تثق بقرارات الرئيس سعيد لأنها فردية كما أن الشارع التونسي لجأ الى خيار التظاهر عند غياب الحوار وعدم الإنصات إلى مطالبه.

هذا وقد خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

وتجمع اعداد كبيرة من التونسيين امام مقر البرلمان تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رغم الحضور الامني المكثف، وطالبوا بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وحاول المحتجون اختراق حواجز الامن ما ادى الى وقوع مناوشات مع قوات الشرطة.

من جهتها، اتهمت المبادرة السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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