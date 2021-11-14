سوريا.. احتراق 100 دونم من الأراضي الزراعية خلال يوم واحد

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وقال مصدر في الدفاع المدني بحمص لتلفزيون الخبر إن:” حريقاً اندلع في مساحات مزروعة بأشجار زيتون وأشجار حراجية في أراضي قريتي الزويتينة وعمار الحصن”.

وأضاف المصدر إنه “تعاون عناصر الدفاع المدني والإطفاء والزراعة على إخماد الحريق مع صعوبات كبيرة بسبب سرعة الرياح ووعورة الطرقات وصعوبة التضاريس، وتم اخماده رغم إعادة اشتعال بعض البؤر الصغيرة، وقدرت المساحة المحروقة بنحو 100 دونم”.

وأشار المصدر أن “عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد حريق أشجار زيتون وأشجار حراجية في أراضي قرية تنورين بريف حمص الغربي، وبلغت المساحة المحروقة حوالي 45 دونماً”.

ومنذ عدة أيام، أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص، وبالتعاون مع الاهالي، حريقاً امتد على مساحات واسعة مزروعة بأشجار زيتون في قرية الجوانيات، وطالت أكثر من 100 دونم”.

وفي الريف الغربي أيضاً أخمد عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي 3 حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية لقرى الحصن وعين العجوز وبلاط في منطقة وادي النصارى أتت على مساحات من الأشجار المثمرة.

الجدير بالذكر أن ريف محافظة حمص الغربي بشكل خاص، شهد خلال الصيف الفائت، نشوب عدة حرائق هذا العام في بلدات الزويتية و المزينة وحبنمرة والجويخات ومشتى الحلو، وقرى منطقة تلكلخ أيضاً.