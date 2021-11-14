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فيديو.. خروج الأهالي من منازلهم في دبي إثر زلزال جنوب إيران

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تم تدول مقاطع فيديو تظهر إخلاء العديد من الأهالي في مدينة دبي الإماراتية بيوتهم، إثر الهزة العنيفة التي ضربت جنوب إيران ومناطق أخرى بمنطقة الخليج الفارسي.

العالم - إيران

وهز زلزالان قويان اليوم الأحد 14 نوفمبر بقوة 6.4 و 6 درجة على مقياس ريختر محافظة هرمزكان جنوب إيران، بمركزية ميناء بندرعباس.

وأعلنت السلطات أن مركز الزلزال كان جزيرة قشم بمياه الخليج الفارسي، وعلى عمق 18 كيلومتر تحت التربة.

واهتزت إثر هذا الزلزال محافظتي كرمان وفارس المجاورتين، حيث دخلتا في مرحلة الاستعداد الكامل.

وأفادت مصادر إعلامية سقوط ضحيتين حتى الآن.

وأصدر الرئيس الإيراني إيعازا عاجلا بمعالجة المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد.

كما وشعرت كل من الإمارات والسعودية بهذه الهزة العنيفة، حيث هرع الناس إلى خارج البيوت.

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