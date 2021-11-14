بينيت يعلق على موقف الاسرائيليين المعتقلين بتركيا

العالم ـ الاحتلال

وتطرق بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية اليوم الأحد إلى قضية اعتقال الزوجين نتالي وموردي أوكنين في تركيا، مؤكدا أنه يعمل حول هذه المسألة مع وزير الخارجية يائير لابيد وغيره من الجهات الخاصة في بلده طيلة نهاية الأسبوع.

وقال: "الحديث يدور هنا عن مواطنين بريئين وجدا أنفسهما عن طريق الخطأ في موقف معقد".

وأشار بينيت إلى أنه تحدث أمس مع أفراد عائلة الزوجين الموقوفين، مضيفا: "نبذل كل ما بوسعنا من جهود لإيجاد حل لهذا الموضوع، وقد طلبت من أفراد العائلة أن يكونوا أقوياء رغم كل ما يمرون به من مصاعب شديدة. نحن معكم".

ولفت بينيت إلى أنه لا يستطيع شرح المزيد من التفاصيل حاليا.

وكان بينيت قد نفى أمس وجود أي علاقة للزوجين الموقوفين مع الاستخبارات الإسرائيلية.

والجمعة الماضية القت الشرطة التركية القبض على زوجين "إسرائيليين" خلال رحلة بحرية في تركيا، بعدما صورا قصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.