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أفغانستان تخطط لشراء الكهرباء من إيران

أفغانستان تخطط لشراء الكهرباء من إيران
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية تخطط لاستيراد الكهرباء ‏من إيران، على أمل تجنب أزمة كهرباء تلوح في الأفق.

العالم - إيران

وأشار متحدث باسم الشركة لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية إلى أن إمدادات الكهرباء المستوردة من إيران ستركز على غرب أفغانستان، وتحديدا في محافظات هرات وفراه ونيمروز بهدف حل مشكلة نقص الكهرباء التي يواجهها السكان في هذه المناطق.

وتواجه شبكة الكهرباء في أفغانستان حالة من عدم الاستقرار، منذ أن أطاحت حركة "طالبان" بالحكومة الأفغانية المدعومة من أمیركا في أغسطس/آب الماضي.

وكانت غالبية طاقة أفغانستان الكهربائية تستورد من الخارج، وتراكم عليها ديون للدول المجاورة، متعلقة بالكهرباء.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمیركية أن العاصمة الأفغانية كابول كانت تواجه انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الكهرباء الأفغانية، الذي غادر بعد سيطرة طالبان، أن: عليها ديونا بحوالي 90 مليون دولار لأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وقال إن تلك الدول سيكون لها مبرراتها لوقف تزويد الطاقة لأفغانستان، بحجة عدم سداد فواتير الكهرباء.

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