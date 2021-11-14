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لسبب خطير.. احذر من زرع هذه النباتات في بيتك

لسبب خطير.. احذر من زرع هذه النباتات في بيتك
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر الناشط البيئي عبد الرحمن الجابر، من زراعة النباتات ذات العروق الطويلة نظرا لخطورتها على المنازل وما بها من خزانات ومواسير.

العالم - منوعات

وخص الجابر بالذكر نبات يسمى “كوناكربس”، حيث حذر من زراعته أمام المنازل، إذ أنه يؤدي إلى تفجير المواسير كما يصيب الإنسان بالحساسية.

وأوضح الجابر أن مثل هذه النباتات تصيب الإنسان بالحساسية، كما أن الخطر الأكبر يكمن في أن لها جذور طويلة تخترق المواسير (الأنابيب) والخزانات وتتلفها، إلى جانب أن هذه النباتات تحتوي على مادة صمغية ذات رائحة كريهة‎.‎

ونصح الجابر المشاهدين باختيار الزهور والنباتات المتسلقة عند زراعة المساحات المحيطة بالمنازل، كما نصح بزراعة معظم أنواع الصبارات، وأشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار.

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