الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المدير الطبّي لمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية بسوريا علي علوش لتلفزيون الخبر على تسجيل ٣ إصابات جديدة بالفطر الأسود خلال الأيام الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود في اللاذقية إلى ٩ حالات.

العالم - سوريا

وقال “علوش” إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفطر الأسود في المشفى لغاية الآن، مضيفاً أن جميع الحالات المصابة تتلقّى العلاج المناسب وأوضاعها مستقرة.

وعن فيروس كورونا أوضح ”علوش” أن هناك تراجع طفيف في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تراجع المشفى، مؤكداً على ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائية من أجل حماية المواطنين لأنفسهم.

وأضاف “علوش” أن العيادات الخارجية في المشفى ستعود بشكل تدريجي، بما في ذلك القبولات الباردة هذا الأسبوع، بما يضمن العودة التدريجية لاستقبال المرضى، وتقديم الخدمات الطبّية لغير حالات الكورونا.

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بالفطر الأسود في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية خلال الشهر الفائت.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كورونا في سوريا.. ارتفاع في الاصابات وتطمين من "الفطر الأسود"

مسؤول طبي يكشف حقيقة انتشار الفطر الأسود في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: تصعيد السلطة الاعتقال السياسي جريمة لا تخدم إلا الاحتلال

إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

بينيت يعلق على موقف الاسرائيليين المعتقلين بتركيا

بعد اعتقاله.. نائب الإرهابي أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة للأمن العراقي

فريق إيراني في وصافة بطولة الأندية الآسيوية للسيدات

مناعة بمدة 12 شهرا يوفرها لقاح "رازي كووبارس"