إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

العالم - سوريا

وقال “علوش” إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفطر الأسود في المشفى لغاية الآن، مضيفاً أن جميع الحالات المصابة تتلقّى العلاج المناسب وأوضاعها مستقرة.

وعن فيروس كورونا أوضح ”علوش” أن هناك تراجع طفيف في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تراجع المشفى، مؤكداً على ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائية من أجل حماية المواطنين لأنفسهم.

وأضاف “علوش” أن العيادات الخارجية في المشفى ستعود بشكل تدريجي، بما في ذلك القبولات الباردة هذا الأسبوع، بما يضمن العودة التدريجية لاستقبال المرضى، وتقديم الخدمات الطبّية لغير حالات الكورونا.

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بالفطر الأسود في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية خلال الشهر الفائت.