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تعرف ..طريقة لاكتشاف مرض السكري دون الاستعانة بطبيب

تعرف ..طريقة لاكتشاف مرض السكري دون الاستعانة بطبيب
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

يفضل اكتشاف مرض السكري مبكرا لتجنب المضاعفات الشديدة، ومع ذلك، فإن غياب الأعراض في المراحل الأولية قد يجعل من الصعب اكتشافه.

العالم - صحة

ويمكن أن تكون إحدى العلامات الموجودة في زر البطن بمثابة تحذير من أن مستويات السكر في الدم خارجة عن السيطرة.

نمت معدلات مرض السكري بشكل مطرد في العقد الماضي، لكن التوقعات تشير إلى أن ارتفاعا كبيرا قد يكون وشيكا. ترتبط الحالة بعدد من الأمراض التي تهدد الحياة، لذا فإن الاكتشاف المبكر هو المفتاح. وقد تظهر إحدى العلامات على ارتفاع مستويات السكر في الدم في زر البطن.

يمكن تقسيم مرض السكري إلى سببين، إما أن البنكرياس غير قادر على أداء عمله بشكل صحيح، أو أنه غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يتسبب في أضرار جانبية كبيرة للجسم.

هناك عدد قليل من الأعراض السريرية المرتبطة بمرض السكري في المراحل الأولية، ولكن لا بد من ظهور مضاعفات إذا تركت مستويات الجلوكوز المرتفعة دون علاج.

عادة ما تظهر علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن في الذراعين والساقين والعينين نتيجة اعتلال الأعصاب السكري، تلف الأعصاب.

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