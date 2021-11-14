شاهد التونسيون يطالبون بتنحية الرئيس سعيد من منصبه

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القوات الامنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول الى هناك واغلقت اغلب المنافذ المؤدية الى شارع 20 مارس اين تقام الاحتجاجات.

تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد، دعت المحتجين الى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.

المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافع المحتجين لازالة الحواجز الحديدية ماادى الى حدوث حالات اغماء فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انها لم ترصد عمليات عنف او استهداف للمتظاهرين.

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