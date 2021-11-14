الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد التونسيون يطالبون بتنحية الرئيس سعيد من منصبه

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

للمرة الثالثة، يخرج المعارضون للرئيس قيس سعيد بالآلاف الى الشارع، مطالبين بتنحيته من منصبه، وعودة المؤسسات المنتخبة واساسا البرلمان الى النشاط.

العالم - مراسلون

القوات الامنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول الى هناك واغلقت اغلب المنافذ المؤدية الى شارع 20 مارس اين تقام الاحتجاجات.

تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد، دعت المحتجين الى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.

المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافع المحتجين لازالة الحواجز الحديدية ماادى الى حدوث حالات اغماء فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انها لم ترصد عمليات عنف او استهداف للمتظاهرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد..الآلاف يحتجون في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد

شاهد: آخر تطورات الإحتجاجات الشعبية في تونس

شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات الإحتجاجات في تونس

5 عائلات لقياديي 'إخوان' تونس تصل ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: تصعيد السلطة الاعتقال السياسي جريمة لا تخدم إلا الاحتلال

إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

بينيت يعلق على موقف الاسرائيليين المعتقلين بتركيا

بعد اعتقاله.. نائب الإرهابي أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة للأمن العراقي

فريق إيراني في وصافة بطولة الأندية الآسيوية للسيدات

مناعة بمدة 12 شهرا يوفرها لقاح "رازي كووبارس"