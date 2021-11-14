العالم - خاص بالعالم

تتوالى الأحداث هناك؛ في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين؛ وقالت الشرطة البولندية إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات ودخلت البلاد.

كما تم اعتقال اكثر من عشرين مواطنا عراقيا في وقت لاحق؛ وأضافت الشرطة أنها تعرضت لهجوم مساء السبت خلال محاولة منفصلة للتوغل عبر الحدود.

وفي المجمل سجل حرس الحدود البولندي ما يزيد عن مئتين وعشرين محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وفي ذات السياق أعلن الجيش البولندي أن جنديا ينتمي إلى وحدة نشرتها بولندا على الحدود مع بيلاروس لاحتواء تدفق المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا قُتِل جراء حادث مؤسف؛ حيث انطلقت رصاصة من سلاح جندي دون تدخل أي طرف.

اما في الشق السياسي وعلى صعيد التصريحات؛ يتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا.

بينما حضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل لحل الأزمة التي أدت إلى أزمة المهاجرين.

وكتبت تراس في صحيفة "صنداي تلغراف"البريطانية"؛ أن روسيا تتحمل مسؤولية واضحة هنا. ويجب أن تضغط على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة والدخول في حوار. متهمة رئيس بيلاروسيا بتقويض الأمن الإقليمي.

بدوره قال بوتين إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة المهاجرين. ونفى أي علاقة لموسكو بالأزمة؛ بل وألقى باللوم على السياسات الغربية في الشرق الأوسط.

وأكد فلاديمير بوتين - الرئيس الروسي:"على القادة الأوروبيين اجراء محادثات مع رئيس بيلاروس لحل الأزمة، علينا ألا ننسى مصدر هذه الأزمات المرتبطة بالمهاجرين. هل بيلاروسيا سبب هذه المشاكل؟... كلا، الدول الغربية بما فيها تلك الأوروبية هي من خلق هذه الأسباب. إنها سياسية وعسكرية واقتصادية في طبيعتها".

أزمة اللجوء ظاهرة لا لبس فيها؛ إلا انها في المضمون ترسم دلالات أزمات بين وخلافات بين الدول، مناورات وتوترات في البحر الأسود، والحال نفسه بين روسيا وأكرانيا، وأزمة خطِرة بين بيلاروسيا وبولندا بسبب المهاجرين.

ثلاث نقاط تماس مرشحة للتصعيد، وربما خطأ بسيط أو سوء تقدير للموقف قد يقود الوضع إلى ما لا يمكن توقعه؛ خصوصا وأن بعض الدول في المنطقة حذرت من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.

روسيا البيضاء- بولندا..أزمة مهاجرين أم أزمة دول؟

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