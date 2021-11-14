روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ "إس-400"

العالم - روسيا

وقال ديمتري شوغاييف، مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني لوكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية، الأحد، إن عمليات التسليم تسير كما هو مخطط لها.

وأضاف في تصريحات للوكالة الروسية قبيل انطلاق معرض دبي للطيران "بدأت إمدادات نظام الدفاع الجوي إس -400 إلى الهند، وسينتهي تسليمها في الموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليارات دولار.

وبذلك تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المنظومة، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.