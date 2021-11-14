الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ "إس-400"

روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

العالم - روسيا

وقال ديمتري شوغاييف، مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني لوكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية، الأحد، إن عمليات التسليم تسير كما هو مخطط لها.

وأضاف في تصريحات للوكالة الروسية قبيل انطلاق معرض دبي للطيران "بدأت إمدادات نظام الدفاع الجوي إس -400 إلى الهند، وسينتهي تسليمها في الموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليارات دولار.

وبذلك تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المنظومة، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

روابط ذات صلة

روسيا بصدد تطوير صواريخ "إس-550"

روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. احتجاجات تونس.. وأزمة مهاجرين بين روسيا البيضاء وبولندا

إنهيار قوى العدوان بالساحل الغربي اليمني وتبادل الاتهامات بالخيانة 

الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين

تستمر لـ30 عاما.. الكشف عن خطة التوسعة النهائية لمرقد الإمام الحسين (ع)

الحشد الشعبي يعثر على 7 مضافات لداعش الإرهابي في جبال حمرين

شاهد.. تفاصيل الزلزالين القـويين اللذين ضربا جنـوب ايـران