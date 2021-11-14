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تعرف على خبر ميسي السار لمنتخب بلاده

تعرف على خبر ميسي السار لمنتخب بلاده
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

زف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نبأ سارا لمنتخب بلاده، بعدما شارك، بشكل طبيعي في التدريبات، استعدادا لمواجهة المنتخب البرازيلي يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

العالم - رياضة

وكان ميسي (34 عاما)، قد بدأ أمس السبت، من مقاعد البدلاء، مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد أوروغواي، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم، ولم ينزل إلى أرض الملعب إلا في الدقيقة 72، كإجراء احترازي لسلامته، بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين.

واقترب منتخب الأرجنتين من حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني بهدف نظيف، فيما ضمن المنتخب البرازيلي، كأول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، تأهله لمونديال 2022 بعد فوزه بهدف نظيف على كولومبيا في الجولة الماضية، ليعزز صدارته للتصفيات بـ34 نقطة، متقدما بست نقاط على الأرجنتين صاحبة الوصافة.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن المشاركة في مواجهة ناديه باريس سان جيرمان ضد لايبزغ، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. ويعاني ميسي البالغ من العمر 34 عاما، والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، من مشكلة في أوتار الركبة اليسرى وكذلك ألم في الركبة.

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