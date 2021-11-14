مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي

العالم - سوريا

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات اليوم السوري الوطني في (إكسبو دبي) بحث توفير خطط عمل جديدة لخلق مسارات للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة تطوير قطاع النقل بينهما لتوفير بيئة خصبة للتبادل التجاري ومعالجة التحديات اللوجستية التي تعيق الحركة التبادلية للسلع والمنتجات بين البلدين إضافة لتفعيل نظام الإعفاءات الجمركية.

وحضر الاجتماع معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان ومعاون وزير السياحة نضال ماشفج وسفير سورية لدى دولة الإمارات غسان عباس والقنصل العام في دبي كنان زهر الدين.