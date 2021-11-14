فريق أمني إماراتي مسلح يحضر الى لبنان لحماية منتخب بلاده!

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و في السياق اوضح اليوم الأحد مكتب وزير الداخلية في لبنان ، انه "بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار بيروت الدولي وبحوزته أسلحة، يهمنا ان نؤكد بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل"، بحسب تعبيره.

وقال المكتب الاعلامي انه "كان قد سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".