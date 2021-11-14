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لتكريس عار التطبيع..

الإمارات توقع اتفاقية مع "اسرائيل" لتهويد المناهج الدراسية!

الإمارات توقع اتفاقية مع
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

وقعت الإمارات مؤخرا اتفاقية تعاون مع كيان العدو الصهيوني للاستعانة بكوادر إسرائيلية في وضع مناهج التعليم في الإمارات في خطوة تتجاوز مجرد التطبيع إلى مسخ هوية الأجيال القادمة.

العالم - الامارات

الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي مع الوزيرة الاسرائيلية "يفعات بيطون شاشا"، تشمل تعليم اللغة العبرية في الإمارات، وإدراج نصوص "توراتية" في مقررات الطلبة تحت دعوى "التسامح والسلام".

في سياق متصل، وقعت كل من جامعة حيفا وجامعة زايد الإماراتية على اتفاق تعاون أكاديمي، يتضمن تبادل أعضاء الهيئة التدريسية.

وكانت الإمارات وقعت اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني في واشنطن، في الـ 15 من سبتمبر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، تمّ توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات في طعنة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

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