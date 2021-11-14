الإمارات توقع اتفاقية مع "اسرائيل" لتهويد المناهج الدراسية!

العالم - الامارات

الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي مع الوزيرة الاسرائيلية "يفعات بيطون شاشا"، تشمل تعليم اللغة العبرية في الإمارات، وإدراج نصوص "توراتية" في مقررات الطلبة تحت دعوى "التسامح والسلام".

في سياق متصل، وقعت كل من جامعة حيفا وجامعة زايد الإماراتية على اتفاق تعاون أكاديمي، يتضمن تبادل أعضاء الهيئة التدريسية.

وكانت الإمارات وقعت اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني في واشنطن، في الـ 15 من سبتمبر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، تمّ توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات في طعنة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.