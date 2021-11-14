بريطانيا..مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار سيارة في ليفربول

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وأدى الانفجار الذي وقع خارج مستشفى في ليفربول إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقالت شرطة ميرسيسايد، في بيان، اليوم الأحد "نؤكد أنه في تمام الساعة 10:59 صباحا بتوقيت لندن، تلقينا تقارير حول انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول.. للأسف، نؤكد وفاة شخص، ونقل آخر للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان "نبقى منفتحين على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ولكن نظرا بالطريقة التي وقع بها الانفجار، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بالحادث".

وتابع البيان أنه "لم يتم إعلان بعد أن سبب الحادث عمل إرهابي".