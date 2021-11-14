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النائب رعد: المقاومة حريصة على كرامة شعبها وسيادة لبنان

النائب رعد: المقاومة حريصة على كرامة شعبها وسيادة لبنان
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في أزمة على المستوى الوطني وهذه الأزمة لا تتحمّل مسؤوليتها المقاومة ولكنّها تتصدى لمواجهة أعبائها لأنها حريصة على كرامة شعبها وسيادة وطنها.

العالم_لبنان

وفي كلمة له اليوم الأحد خلال احتفال أقامه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد في بلدة عدشيت في جنوب لبنان بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء، تابع رعد أنه نحن لا نريد لهذه الأزمة أن تسقط بلدنا ولا أن تغيّر خيارات شعبنا ولا أن تنتهك كرامة أهلنا ولذلك نقف الى جانب شعبنا نتحدّى ونصمد ونُصبّر بعضنا البعض، ونفعل الذي لا يُفعل في مواجهة هذه الأزمات.

وقال رعد من كان يحلم أن إسرائيل تخرج من بلادنا دون اتفاقية سلام وهي المدعومة من كل قوى الظلم في العالم.

وأشار رعد الى أن لبنان أضعف بلد عربي يَنهزم فيه الإسرائيلي ويخرج مُهَرولًا مُخيّبًا مجرجرًا اذلال خيبته، ونحن لم نسمح له بأن يفاوض ولم نسمح له أن يفرض إتفاقية، ولم نذعن لشرطٍ من شروطه بل فرضنا على واقعه الشروط وسلاحنا بَقِيَ في أيدينا ومقاومتنا ما زالت حاضرة عند شعبنا .

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