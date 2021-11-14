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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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جماعة "داعش" الوهابية تعلن مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس السبت بشمال غرب نيجيريا
واشنطن تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر
مراسل العالم: اعضاء المجلس السيادي السوداني الجديد يتعهدون بتشكيل حكومة مدنية قريبا
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ايران.. مدير قسم الطوارئ في ايران: الخسائر الناتجة عن الزلزال ليست كبيرة
ايران زلزالان قويان يضربان محافظة هرمزغان جنوب البلاد
منظمة الطوارئ الإيرانية: وفاة شخص وإصابة 15 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب مناطق جنوبي البلاد
حزام الأسد: اوضاع العدو لا سيما تركيبته البنوية لا تمكنه من خلق مسارات على خارطة الجمهورية اليمنية
مراسلة العالم: حالات اغماء وإصابات طفيفة جراء التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين
تونس تظاهرات بالعاصمة رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد
واشنطن تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
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