شاهد.. ضحايا في زلزالين ضربا محافظة هرمزغان جنوبي إيران

العالم - خاص بالعالم

مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أعلن ان الزلزال الأول كان بقوة ست درجات فاصل أربعة على مقياس ريختر وعلى عمق18 كيلومترا، وضرب مدينة لافت في جزيرة قشم.

فيما ضرب الثاني منطقة فين في بندرعباس وكان بقوة 6 درجات فاصل3 على مقياس ريختر وبعمق عشرة كيلومترات، مشيرا الى أن أهالي محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة الزلزالين.

رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعادفر، أشار في إتصال مع قناة العالم إلى فرق الإغاثة توجهت فورا إلى المناطق التي ضربها الزلزال لتقديم المساعدة للأهالي هناك.



وأكد جعفر ميعادفر/ رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية:"الزلزلان وقعا في الواقع في منطقة آمنة وبالتالي، لكن ورغم إن التقارير تشير إلى عدم وجود خسائر وأضرار كبيرة إلا أن الإستعدادات على قدم وساق وفرق الإغاثة متواجدة حاليا في المنطقة لتقديم المساعدات المطلوبة وقد تم اسكان الأهالي الذي تعرضوا للزلزال في مناطق آمنة"".

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز في اعقاب الزلزالين لنائبه الأول، بالتوجه إلى محافظة هرمزكان في أقرب وقت ممكن، كما أصدر أمرا عاجلا خلال اجتماع الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة المتضررين وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم.

هذا وشعر بعض سكان الإمارات والسعودية بارتداد الزلزال، وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.

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