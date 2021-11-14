شاهد.. ظاهرة مناخية نادرة في إندونيسيا

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وتختار الطبيعة أحيانا أن تظهر عجائيها بشكل لطيف، فقد حدثت ظاهرة طقس نادرة في موقف للسيارات في بيكاسي ريجينسي في جاوة الغربية في إندونيسيا.

وقال الشاهد أوريان ريانا: "في البداية، اعتقدت أن شخصًا ما كان يلهو برش الماء من على سطح الفندق، لكن عندما نظرت لأعلى، كان الماء يتساقط بالفعل من السماء، كانت تمطر".

واقترب أوريان، وهو عضو في مجلس النواب الإقليمي في بيكاسي ريجنسي، من السيارة السوداء المبللة من نوع "رانج روفر"، لكنه قال إنه لم يجد أي شخص يرش الماء عليها عن عمد.

​وقال: "لقد صدف أنني كنت في موقف السيارات في ذلك الوقت، أخذت هاتفي الخلوي على الفور والتقطت مقطع فيديو للظاهرة".

ويُعرف حدث الطقس الغريب الذي يسقط فيه المطر فقط على إحداثية صغيرة باسم "المطر الموضعي الفائق".

وتشهد إندونيسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند ذروة موسم الأمطار الموسمية الاستوائية، والذي يستمر حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وغالبًا ما تتبع درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 35 درجة مئوية عواصف استوائية قوية مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار والفيضانات السريعة التي تتسبب في تدفق الأنهار بشكل أسرع وتصبح خطرة.