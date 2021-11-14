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الاحتلال يصادق على قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة

الاحتلال يصادق على قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، الأحد، بالإجماع، على مشروع قانون نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء جدعون ساعار للحد من فترة رئاسة الوزراء.

العالم ـ الاحتلال

وبحسب مقترح القانون، لن يطبق القانون بأثر رجعي، بحيث ستتاح لرئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو فرصة الترشح لمنصب الرئاسة وحتى لفترة مدة ثماني سنوات أخرى.

وأصدر ساعار اقتراح القانون مطلع الشهر الماضي، وبموجب الاقتراح، لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الحكومة لمدة ثماني سنوات، سواء كانت متتالية أم لا، ان يترشح مجددًا للمنصب.

وفي اليوم الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات، سيُنظر إلى حكومة الاحتلال على أنها مستقيلة، ووفقًا لأحكام القانون الأساسي، سيؤدي ذلك إلى فتح إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

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الاحتلال يصادق على قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة

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