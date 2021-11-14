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شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعا لها في الإمارات

شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعا لها في الإمارات
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، اليوم الأحد، افتتاح فرع لها في دولة الإمارات.

العالم ـ الاحتلال

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس"، وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان، "إنها أنشأت الفرع من أجل إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة الإماراتية"، بحسب تعبيرها.

و قال ران كريل، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق الدولي وتطوير الأعمال في الشركة "توفر اتفاقيات أبراهام أساسا سليما للتعاون التجاري في المنطقة. تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقًا جديدة مهمة لشركة البيت سيستمر. نعتقد أن مجموعتنا الواسعة من الحلول تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في هذه المنطقة"، على حد تعبيره.

يتزامن هذا الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، للإمارات، لحضور معرض دبي للطيران.

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