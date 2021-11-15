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سيناتور أمريكي يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار

سيناتور أمريكي يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

طالب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إدارة البلاد بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، في سبيل خفض أسعار المحروقات المرتفعة مع دخول موسم العطلات في البلاد.

العالم - الأميرکيتان

وأضاف شومر في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك متوجها إلى إدارة الرئيس جو بايدن: "فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك".

وتطرح فكرة اللجوء إلى احتياطات النفط الاستراتيجية أكثر فأكثر في الولايات المتحدة بهدف خفض أسعار الخام، بينما يتخذ بايدن موقفا دفاعيا مع تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

لكن مع تقديم وعود حول مكافحة ظاهرة تغير المناخ، ما زال البيت الأبيض يقيم إمكان استخدام هذه الصلاحية التي نادرا ما يتم اللجوء إليها وسيكون تأثيرها على كلفة الوقود مؤقتا.

وتم إنشاء احتياطات النفط الاستراتيجية الأميركية في العام 1975 للتصدي لصدمات النفط. ويمكن أن تبلغ هذه الاحتياطات المدفونة في كهوف ملح ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، 714 مليون برميل من الذهب الأسود.

حاليا، يبلغ مستوى المخزونات 609 ملايين برميل وفقا لوزارة الطاقة الأميركية، وهو ما يعادل ستة أشهر من استهلاك النفط الخام في الولايات المتحدة.

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