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الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة البريطانية إن ضباط مكافحة الإرهاب اعتقلوا 3 أشخاص على خلفية انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول للنساء شمال إنجلترا، اليوم الأحد، أوقع قتيلا ومصابا.

العالم - أوروبا

وقالت شرطة ميرسيسايد، عبر "تويتر"، إنها اعتقلت 3 رجال يبلغون من العمر 29 و26 و21 عاما في منطقة كيسنغتون بمدينة ليفربول في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التحقيق المشترك لا يزال جاريا.

وسبق أن أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة تاكسي توقفت في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش أمام مستشفى ليفربول للنساء.

وقالت إن راكبا في السيارة أعلنت وفاته في موقع الانفجار، في حين أصيب السائق، ولا يزال في المستشفى في حالة مستقرة، مبينة أن الحادث لم يصنف بعد عملية إرهابية.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عبر "تويتر"، أنها تحاط علما بمستجدات الواقعة أولا بأول.

وقالت رئيسة الشرطة المحلية، سيرينا كينيدي: "ما زال العمل جاريا للوقوف على ما حدث... نحن منفتحون على الاحتمالات المختلفة فيما يتعلق بسبب الانفجار لكن في ضوء الكيفية التي حدث بها والتزاما بالحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بمساعدة شرطة ميرسيسايد".

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الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

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