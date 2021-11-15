العميد حاجي زادة يتحدث عن عملية صنع قرار النظام ردا على اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

واشار العميد حاجي زاده ، قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران في كلمة امام طلاب التعبئة الجامعية إلى اغتيال الجنرال سليماني على يد القوات الأميركية الإرهابية وقال : "يمكننا تحديد عدة طرق للتعامل مع اغتيال الفريق سليماني احدهما شن حرب شاملة وان ندخل الحرب معهم ونضرب قواعدهم ونشعل حربا على سبيل المثال لمدة شهر ومواجهة عنيفة؟ فهل هذا هو عمل منطقي؟

وتابع في حديثه في اجتماع الطلبة التعبويين في جامعة شريف: "يجب أن نحقق إنجازًا وهو أن هذا الإنجاز له تكلفة منخفضة في المقام الأول ويمكن أن يكون هذا الإنجاز إنجازًا ليس فقط لإيران ولكن أيضًا للمنطقة". الولايات المتحدة أثير من المنطقة ولهذا أثار مسؤولو النظام قضية طرد الولايات المتحدة من المنطقة في ذلك اليوم. عندما تم تحديد هذا الهدف ، ولأنهم فعلوا شيئًا عسكريًا ، كان علينا أيضًا تقديم رد عسكري ، ولهذا السبب تصرفنا ، وخاصة انهم قالوا إنه إذا فعلت إيران شيئًا ، فسنضرب 52 نقطة.

وأوضح العميد حاجي زاده: " الآن ايضا، جعل التحرك الذي يقضي بملاحقة المرتكبي والامرين باغتيال الجنرال سليماني ، من المستحيل عليهم السفر بسهولة انهم يجب ان يتحملوا المسؤولية".

وأضاف: "هل ما يحدث في المنطقة عرضي؟" على سبيل المثال ، الآن 70-80٪ من الأسطول الأميركي ذهب إلى بحر عمان بعد تلك الحادثة ، والآن هناك ضغط نفسي على بحارتهم ، وهذا الضغط الثقيل على الأميركيين هو نتيجة تلك الدماء.

وقال العميد حاجي زادة: "أفعالنا يجب أن تكون منطقية ويجب أن نتقدم بالمنطق". إذا أردنا اتخاذ قرارات عاطفية ، فليس من الواضح ما إذا كانت النتيجة ستكون جيدة. يجب أن نتقدم بالمنطق ، لكننا لسنا خائفين والدليل على ذلك هو أننا ضربنا قاعدة عين الأسد ودمرنا طائرتهم المسيرة قبل ذلك.