أفغانستان.. 'داعش' يعلن مسؤوليته عن هجوم السبت في العاصمة  كابل

العالم - افغانستان

وأعلنت حكومة "طالبان" السبت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابل، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

الى ذلك قال سائق الحافلة، في حديث له مع موقع الأسوشيتدبرس في المستشفى، إنه في وقت ما أثناء السير على الطريق، صعد رجل مشبوه إلى الحافلة وبعد بضع دقائق، وقع الانفجار في مؤخرة الحافلة.

وأضاف السائق مرتضى أنه رأى راكبين بينما كانا يسقطان من مؤخرة السيارة وملابسهما مشتعلة، فيما فر ركاب آخرون من المقدمة.

وإلى هذا، قال المتحدث باسم طالبان الحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، للأسوشيتدبرس، إن حريقا نشب في الحافلة الصغيرة وتسبب في انفجار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأظهرت صور من موقع الحادث حطام سيارة محترقا مع دخان يتصاعد في الهواء.

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.