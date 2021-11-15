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مراسل العالم: 3 شهداء وسبعة جرحى من المواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق سكنية بمديرية حيس غربي اليمن

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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