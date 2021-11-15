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الرئيس الايراني يوفد مبعوثا خاصا الى افغانستان

الرئيس الايراني يوفد مبعوثا خاصا الى افغانستان
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الايرانية في كابول ان مبعوث الرئيس الايراني في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي يعتزم زيارة هذا البلد.

العالم - ايران

واوردت السفارة الايرانية تغريدة على حسابها في موقع تويتر يوم الاحد ان مبعوث ايران في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي سيبدأ زيارة الى كابول اليوم الاثنين لاجراء محادثات مع مسؤولي حركة طالبان.

واضافت: ان المحادثات ستتناول الشؤون الاقليمية والنازحين والمساعدات الانسانية وتشكيل حكومة شاملة والشؤون الاقتصادية وارسال المساعدات الى الشعب الافغاني قبل حلول فصل الشتاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قد قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان حسن كاظمي قمي مندوب ايران الخاص في شؤون افغانستان سيزور كابول قريبا وان تبادل الزيارات بين البلدين الجارين مستمر.

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