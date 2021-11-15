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'حماس': نمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتللال

'حماس': نمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتللال
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، الأحد، أنها تمتلك “أوراق قوة” لتحقيق صفقة تبادل، لتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

جاء ذلك على لسان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، في لقاء بث عبر فضائية “الأقصى” (تابعة للحركة).

وقال بدران، إن “حماس تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى”.

ولم يدل المتحدث، بتفاصيل حول ما تمتلكه الحركة، لكن حماس أكدت سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بدران: “قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم، وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم”.

ولفت أن “هناك تحركا قانونيا دوليا من حماس إلى جانب العمل السياسي للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم”.

وأردف: “كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم”.

ويواصل 5 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إدارياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

والأسرى هم: كايد الفسفوس (123 يوما)، علاء الأعرج (99 يوما)، هشام إسماعيل أبو هواش (99 يوما)، عياد الهريمي (53 يوما)، لؤي الأشقر (35 يوما).

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 4650 ، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

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