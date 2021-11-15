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تآكل قوة الردع الاسرائيلي.. احدى العيوب الكارثية للاحتلال

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

لا يمكننا الدخول في حرب حقيقية على عدة جبهات لعيوب كارثية تصيب جيشنا.. هذا ما اكده الجنرال الاسرائيلي اسحق بريك في لقاء مع صحيفة معاريف الاسرائيلية.

العالم- خاص بالعالم

الجنرال اكد ان اهم العيوب التي تصيب جيش الاحتلال الاسرائيلي توجه الجنود الى الابتعاد عن الوحدات القتالية وتفضيلهم الالتحاق بالوحدات الادارية ووحدات السايبر الامر الذي ادى الى حدوث نقص في كافة الوحدات التي من المفترض ان تواجه اي طارىء على الارض.

الجنرال كشف أن مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الإسرائيلية تتعرض دوما لحالات السرقة سواء معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرية كما أن بعض المخازن يتم فيها عمليات التخزين بشكل خاطئ، مع وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة هذه المعطيات تعتبر الاكثر خطورة بالنسبة للجيش الاسرائيلي لانها تتعلق بعدم جاهزيته لاي معركة مستقبلية وتؤكد ان قوة الردع التي تآكلت في العقدين الاخرين.

في داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي كثير من الجنرالات الذين باتوا يدركون ان الطريق الى فرض الهيمنة كما السابق لم تعد معبدة بالورود.

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