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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا لاجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الايرانية

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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