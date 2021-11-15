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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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خطيب زاده: ومن البنود الدائمة في محادثاتنا مع بريطانيا هي الديون المترتبة عليها منذ اربعة عقود وعلى لندن تسديدها لايران
خطيب زاده: سنركز في فيينا على موضوع رفع الحظر غير القانوني الذي تفرضه اميركا على ايران وهذا هو المهم لدينا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا لاجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الايرانية
خطيب زاده: العلاقات الإيرانية السورية قوية ويتم متابعتها على مستويات استراتيجية
خطيب زاده :الاجراء التركي في بناء سد على نهر دجلة يجب ان يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه وأن يراعي البعد البشري والبيئة وحقوق المياه
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا تطور جديد في المحادثات مع السعودية وننتظر ان نشهد جدية لدى الطرف المقابل
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا لاجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الايرانية
مراسل العالم: 3 شهداء وسبعة جرحى من المواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق سكنية بمديرية حيس غربي اليمن
جماعة "داعش" الوهابية تعلن مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس السبت بشمال غرب نيجيريا
جماعة "داعش" الوهابية تعلن مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس السبت بشمال غرب نيجيريا
خطيب زاده: العلاقات الإيرانية السورية قوية ويتم متابعتها على مستويات استراتيجية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش
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