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خطيب زاده: ومن البنود الدائمة في محادثاتنا مع بريطانيا هي الديون المترتبة عليها منذ اربعة عقود وعلى لندن تسديدها لايران

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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