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دواء السكري يعطي أملا لعلاج مرضى الكلى دون غسيل

دواء السكري يعطي أملا لعلاج مرضى الكلى دون غسيل
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه من المتوقع أن يحدث علاج مخصص لمرض السكري ثورة في علاج مرض الكلى، ما من شأنه تجنيب الآلاف عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء.

العالم - صحة

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا منحوا حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد، حيث جاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أن تناول جرعة يومية من دواء "داباغليفلوزين" قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39 بالمئة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الدواء يمثل أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما.

وقال الطبيب البريطاني والأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى في بريطانيا، غراهام ليبكين، إن "هذا الدواء يمثل فرصة جديدة ومثيرة للمرضى".

وأضاف أن الدواء الجديد يمكن أن يبطئ استفحال المرض، متوقعا أنه سيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زراعتها.

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