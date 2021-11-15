تراکم الازمات السعودية في لبنان والمنطقة - الجزء الثانی

ما تشهده تحولات في سياسياتها الخارجية ما حادت عن أهدافها لکن أدوات الوصول اليها ما عادت هي نفسها؛ هذا ما تشهده احدی ممالک الملح بعد ان کان اعتماد سياستها الاساس علی مال يبذل لشراء الحلفاء والتأثير بالدول والجماعات؛ سياسة ما عادت تجدي فانبرت لنهج تجشمه متهور فاشل سلطوي وهذا ما شهدت عليه احدی امارات الملح بإحدی وثائقها السرية المسربة فکانت حرب اليمن وحصار قطر واختلاق مشاکل وجر بلاد الی احتراب وفتن.

سياسات قلقة وتحالفات مضطربة ونزاعات اقليمية وعدم توازن سياسي. وما اختطاف الحريري وقتل الخاشقجي سوی مثال علی تهور من يتولی الامر في نظام شاخ وهرم وأضحی آيلاً للسقوط.

واستضاف برنامج نوافذ مدير المرکز العالمي للتوثيق جهاد سعد، والباحث السياسي هادي قبيسي، و استاذ الجغرافيا السياسية د.عماد الدين الحمروني.