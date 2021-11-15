قائد بحرية الجيش الايراني: مؤتمر 'آيونز' يركز على الامن في المحيط الهندي

العالم - ايران

واضاف ايراني، في تصريحه حول زيارته لفرنسا التي تمت بدعوة من نظيره الفرنسي للمشاركة في مؤتمر قادة سلاح البحرية (آيونز)، إن قادة بحرية البلدان المطلة على المحيط الهندي سيبحثون في المؤتمر حول مكافحة القرصنة والامن الملاحي وايصال المساعدات للسفن التي تواجه حالات طارئة.

وتابع: إن ايران ترأست المؤتمر على مدى عامين كما تضطلع حاليا برئاسة اللجنة الامنية ونشارك في هذا المؤتمر بهدف تقديم تقرير عن نشاطات اللجنة الامنية والخطط المقبلة ومنها البرمجة لاجراء مناورات بحرية في اطار البلدان المطلة على المحيط الهندي الى جانب تأليف كتاب يتضمن اللغة المشتركة حول تنفيذ عمليات بحرية.

وتابع: أعدت الجمهورية الاسلامية الايرانية وثيقة لتقديمها الى قادة بحريات البلدان المطلة على المحيط الهندي والتي تركز على الامن في المنطقة.

ولفت الى ان الوفد الايراني سيركز ايضا على عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية ومتعددة الاطراف مع منح الاولوية لتوطيد العلاقات البحرية.

وعدّ لغة البحر بمثابة لغة مشتركة لجميع البلدان، عادّاً الامن والسلام يهديه البحر الى العالم وتستطيع جميع البلدان ان تكون الى جانب بعضها دون واسطة.

ووصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها أكدت للعام قدراتها ونجحت في ارساء الامن في شمال المحيط الهندي بشكل جيد واقتدار.

ونوه الى ان نشاطات بحرية الجيش الايراني الاستراتيجية حازت على اهتمام المنظمات الدولية وهي من ثمار توجيهات قائد الثورة.