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تشاويش أوغلو: تركيا تقف دائما الى جانب ايران شعبا وحكومة ومستعدة لتقديم الخدمات لطهران

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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