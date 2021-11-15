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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان: نندد بالاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي
تشاويش أوغلو: قمنا بهذه الزيارة لتحديد كل الملفات المتعلقة بالقمة مع ايران
أمير عبداللهيان: لدينا اهتمام بالتعاون بين ايران والدول الاخرى بالمنطقة ونأمل بانتهاء الحرب المدمرة على اليمن
تشاويش أوغلو: نأمل باجتماعات مع ايران على مستوى عال بشأن سورية
تشاويش أوغلو: لقد رأيت بيت الصديق في ايران
أمير عبداللهيان: لدينا اهتمام بالتعاون بين ايران والدول الاخرى بالمنطقة ونأمل بانتهاء الحرب المدمرة على اليمن
أمير عبداللهيان: ننظر بعين القلق الى الوضع في لبنان
تشاويش أوغلو: نأمل ان تنحقق المفاوضات مع ايران نتائج ايجابية
تشاويش أوغلو: سنسعى لتوسيع التجارة مع ايران ونعتقد ان الحظر على طهران غير صحيح
تشاويش أوغلو: تركيا تقف دائما الى جانب ايران شعبا وحكومة ومستعدة لتقديم الخدمات لطهران
أمير عبداللهيان: ننظر بعين القلق الى الوضع في لبنان
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش
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