تحرك قطري تركي لحل الأزمة اللبنانية

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وفي السياق يتطلع لبنان الى زيارتي وزيري الخارجية التركي والقطري الى بيروت مطلع الاسبوع لعلهما تحملان مؤشراً إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة، وهناك من يربط بين التحرك القطري والتركي، في ظل التحالف بين الدوحة وانقرة .
في غضون ذلك، دعت اوساط سياسية مطلعة عبر صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين انه لا يمكن فصل مهمة الوزير القطري في بيروت عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن انتوني بلينكن، وما أدلى به من مواقف تعكس دعم الإدارة الأميركية للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته.
وتوقعت الاوساط المطلعة ان تكون زيارة المسؤول القطري منسقة مع الأميركيين، خصوصاً انّه يأتي الى بيروت مباشرة من واشنطن.
ويُنتظر ان يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية قادماً من طهران.
ومن المقرّر أن يبدأ اوغلو محادثاته غداً بلقاء مبكر مع رئيس الجمهورية ميشال عون ثم يلتقي تباعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وفي إطار الاهتمام الاميركي بالوضع المتدهور في لبنان، يصل الى بيروت هذا الاسبوع وفد من الكونغرس الاميركي يضمّ عدداً من النواب من اصل لبناني، في زيارة استطلاعية لاستقصاء المعلومات حول ما يجري في لبنان وانعكاسات ما يجري في المنطقة عليه.
وقالت مصادر مطلعة انّ الوفد شُكِّل عقب لقاءات عُقدت في واشنطن مع وفود حزبية ومسؤولين لبنانيين في الأيام القليلة الماضية، وتلبية لدعوات أُطلقت للوقوف على آخر التطورات التي تستدعي دعماً اميركياً مباشراً لإنقاذ اللبنانيين الغارقين في الأزمات الخانقة وخصوصاً الاقتصادية والنقدية والتهديدات الامنية الناجمة عن انتشار السلاح غير الشرعي في لبنان. وهي قضايا لم يعد لها اي حل عبر المؤسسات اللبنانية في ظل العجز الرسمي عن ادارة شؤون البلاد وتزايد المخاوف من وجود من يريد تعطيل المؤسسات الدستورية والادارية الرسمية والمخاطر التي تهدّد اللبنانيين في حياتهم اليومية.