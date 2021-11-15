الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي شمالي الضفة

العالم - فلسطين

وأشارت إلى دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط قرية "امريحة" بمنطقة "يعبد" وحاجز "دوتان" العسكري.

وكشفت تلك المصادر عن تنفيذ قوات الاحتلال عملية إنزال جوي من طائرة عامودية في سهل بلدة "عرابة" و"فحمة"، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة، دون معرفة الأسباب.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم؛ خلال عمليات دهم واسعة لمدن وبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال مداهمتها بلدة "المزرعة الغربية" شمال مدينة رام الله، الشابين أحمد أسامة لدادوة، وعبد المعطي لدادوة.

وفي بيت لحم (جنوبًا) اعتقلت قوات الاحتلال: تامر ناصر عواد (19 عامًا)، من "جبل الموالح"، وإبراهيم هاني صومان (29 عامًا)، من حارة "الفواغرة"، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وعادةً ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة، ويعتقل أفرادًا منها بدعوى أنهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.