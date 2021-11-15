کارثة إنسانية تهدد اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس

العالم- خاص بالعالم

وارسو ترفض السماح لهم بالدخول الى البلاد للعبور نحو دول الاتحاد الاوروبي ومينسك متهمة بمنعهم من المغادرة ما ينذر بأزمة انسانية تهدد آلاف اللاجئين بحسب وكالات الاغاثة التي دقت ناقوس الخطر بعد مقتل عشرة منهم.

ووسط اتهامات متبادلة بين اميركا ودول الاتحاد الاوروبي من جهة وبيلاروس وروسيا من جهة اخرى تتفاقم الازمة. بولندا تطالب بخطوات ملموسة وتدخل الناتو لحل الازمة فيما يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس التي يتهمها بالسماح للاجئين بالتدفق نحو حدود بولندا.

وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل شدد على ضرورة حل الازمة، وقال لا يجب استخدام الناس على أنهم أسلحة، معتبرا ان رئيس بيلاروس اخطأ عندما اعتقد أنه من خلال التصرف بهذه الطريقة سيلوي ذراع الاتحاد الاوروبي ويجبره على إلغاء العقوبات.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إجراءات بيلاروس بشأن أزمة المهاجرين تهدد الأمن. ورأى ان هدفها صرف الأنظار عن الأنشطة الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وترفض مينسك الاتهامات الموجهة ضدها واكدت ان اي عقوبات اضافية ستأتي بنتائج عسكية في حين ردت موسكو على اتهامات بريطانيا وبولندا بتحميلها مسؤولية تدفق المهاجرين بالقول ان الغزو البريطاني للعراق وقتل مواطنيه ونهب ثرواته يجعل بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية على ما تمخض عن ذلك من تدفقات للاجئين.

يشار الى ان غالبية اللاجئين العالقين على حدود بولندا وبيلاروس هم من جنسيات عراقية وسورية وافغانية.

