التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يعزي بوفاة العشري

العالم - لبنان

وجاء في بيان النعي:

ركنا عروبيا ناصريا مقاوما، كان مؤسسا وعضوا وروحا، للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة منذ تأسيسه في القاهرة في ٢٣ يوليو ٢٠١١.

كما ان فقدان هذه الهامة الكبرى العظيمة، في هذا الزمن الرديء، من عمر الوطن العربي شكل منعطفا، ويترك فراغا، ويسكت صوتا عزيزا فاعلا، طالما نادى بالوحدة العربية ومقاومة المحتل الصهيوني حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر.

لم تخسر جمهورية مصر العربية وحدها الأخ العشري، بل كل الوطن العربي والاخوة الناصريين واحرار العالم، أينما كانوا شعروا بهذه الخسارة، وفي مقدمتهم القضية الفلسطينية التي طالما كانت في عقله وروحه وجهاده واجتهاده حتى وفاته.

اننا امام هذا الخطب الجلل نتقدم من الامة العربية ومن كافة الناصريين الاحرار ومن احرار العالم، ومن الاخوة فرع التجمع العالمي في مصر، بأحر التعازي وأشدها حزنا على فقدان الشاهد والمفكر والقيادي الوحدوي الناصري.